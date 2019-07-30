BUGÜN NELER OLDU

ve Azerbaycan'dan 7 ressamın bir araya gelerek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 25 eserden oluşan "Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi" İçişleri Bakanı Ayşegül Aybars tarafından bugün saat 09.00'da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alacak. Grupta farklı üniversitelerden gelen her bir sanatçı kendine has tekniği ile akrilik ve yağlı boya resim çalışmalarını izleyicilerin beğenisine sunacak. Karışık ve bir birine benzemeyen farklı tarzların yer alacağı sergide, İlham Enveroğlu farklı teknikleri bir araya getirerek mitoloji ve halk sanatını anlatacak.