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5 metrekarede üretiyor yabancı ülkelere satıyor

Giriş Tarihi: 31.7.2019
5 metrekarede üretiyor yabancı ülkelere satıyor
Gazıantep'te eşine destek amacıyla sedef işlemeciliğine başlayan Nurgül Türkmen, kendi iş yerini açarak 5 metrekarede ürettiği sedefleri yabancı ülkelere satmaya başladı. Eşi sedefçilikle uğraşan Gaziantepli 43 yaşındaki Nurgül Türkmen, eşine destek olmak için İş-Kur'un açtığı sedefçilik kursuna başladı. Kursu bitiren Türkmen, kendi işini kurarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de erkek işi denilen mesleği icra ederek kadınlara örnek oluyor. 7 yıldır sedefçilik ile uğraştığını ifade eden Nurgül Türkmen, "Eşim bu işi yapıyor. Aileden gelen bir meslektir. Ben de eşime destek olmak amacıyla bu mesleği yapmak istedim. İşimiz gayet iyi, çok güzel gidiyor. Çok da memnunum" dedi.
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