Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet

GAZIANTEP'IN
yeşil altını Antep fıstığının hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık arazilerinde gece gündüz silahlı nöbet tutuluyor. Fıstık bekçilerinin 2 aylık zorluk mesaisi başladı. Son yıllarda fiyatının artmasıyla hırsızların hedefi olan Antep fıstığının hasat zamanı yaklaştı. Hasat yaklaşırken fıstık arazilerinde güvenlik önlemi arttı. Ürünlerini hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, askeri kuleleri aratmayan şekilde 20 metre yükseklikte nöbet kulesi yaptırıp bekçi tutuyor. Bekçiler, fıstığın olgunlaşıp hasat edilmesi süresince av tüfekleriyle fıstık arazilerini 7 gün 24 saat boyunca bekliyor.