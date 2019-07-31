Baraj göletine giren genç boğuldu

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Kahramanmaraş'ta?serinlemek için baraj göletinegiren iki kardeşten biri boğuldu.Alınan bilgiye göre, merkezOnikişubat ilçesi Menzelet Barajıyakınında ailesiyle piknik yapanİsmail (20) ve kardeşi Ali OsmanPimik (10) serinlemek için göletegirdi. İki çocuğunun göletteboğulma tehlikesi geçirdiğini farkeden baba Salih Pimik, oğlu Ali'yikendi çabasıyla kurtardı. Sudakaybolan İsmail Pimik'i arayanbaba, sonuç alamayınca jandarmaekiplerinden yardım istedi.UMKE, AFAD, 112 Acil servisekipleri, Büyükşehir Belediyesiitfaiye ve dalgıç ekiplerincePimik'in bulunması için aramaçalışması başlatıldı. Dalgıç ekiplerce5 saat süren çalışma sonucuİsmail Pimik'in cesedine ulaşıldı.Sinir krizi geçiren SalihPimik, 112 Acil Servis ekiplerinceNecip Fazıl Şehir Hastanesinekaldırıldı. Pimik'in cesedi,otopsi için KahramanmaraşSütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)Sağlık, Uygulama ve AraştırmaHastanesine götürüldü.