Baraj göletine giren genç boğuldu

Kahramanmaraş'ta?
serinlemek için baraj göletine
giren iki kardeşten biri boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez
Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı
yakınında ailesiyle piknik yapan
İsmail (20) ve kardeşi Ali Osman
Pimik (10) serinlemek için gölete
girdi. İki çocuğunun gölette
boğulma tehlikesi geçirdiğini fark
eden baba Salih Pimik, oğlu Ali'yi
kendi çabasıyla kurtardı. Suda
kaybolan İsmail Pimik'i arayan
baba, sonuç alamayınca jandarma
ekiplerinden yardım istedi.
UMKE, AFAD, 112 Acil servis
ekipleri, Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ve dalgıç ekiplerince
Pimik'in bulunması için arama
çalışması başlatıldı. Dalgıç ekiplerce
5 saat süren çalışma sonucu
İsmail Pimik'in cesedine ulaşıldı.
Sinir krizi geçiren Salih
Pimik, 112 Acil Servis ekiplerince
Necip Fazıl Şehir Hastanesine
kaldırıldı. Pimik'in cesedi,
otopsi için Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)
Sağlık, Uygulama ve Araştırma
Hastanesine götürüldü.