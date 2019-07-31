Bavulundaki esrardan haberleri yokmuş

Adana'da Suriye uyruklu 27 yaşındaki Fahd İ.'nin kullandığı otomobilden şüphelenen polis, söz konusu aracı durdurup, arama yaptığında bagajdaki bavuldan 131 paket içinde tam 27 kilo 300 gram 'toz esrar' ele geçirdi. Suriyeli Fahd İ. ile yanında bulunan arkadaşı Malek A., "Bavulda uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" dedi, ancak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan Fahd İ.'nin, Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği tespit edildi.

ŞÜPHE ÇEKTİLER

Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez ilçe Sarıçam'a bağlı İncirlik mevkiinde gerçekleşti. İncirlik Park Alanı'nda kontrol noktası oluşturan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli araçları durdurup, kapsamlı bir arama gerçekleştirmeye başladı. Kontrol noktasına giren 34 plakalı lüks bir araçtaki iki kişinin şüpheli ve telaşlı halleri polisin dikkatini çekti. Suriyeli Fahd İ. yönetimindeki otomobili durduran ekipler, özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Marco'nun yardımıyla kapsamlı bir arama yaptı. Köpek, bagajdaki bavula uyarı verince polis de bavulu açıp, 131 ayrı pakete sarılan tam 27 kilo 300 gram 'toz esrar' ele geçirdi. Fahd İ. ile kendisi gibi Suriyeli olan Malek A. gözaltına alındı. Her iki zanlı da emniyetteki sorgularında; "Bavulda uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" savunmasını yaptı.



ÜLKEYE KAÇAK OLARAK GELMİŞ

Üzerinden sahte kimlik çıkan Fahd İ.'nin, bir süre önce Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği ortaya çıktı. İstanbul'dan kiraladıkları lüks otomobille Hatay'a gelen iki yakın arkadaşın, buradan Nevşehir'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı için 'kuryelik' yaptığı ortaya çıktı. Ancak ikilinin, bunu gizlemek için polise; "İstanbul'da kimlik çıkartamadığımız için Hatay'a geldik, ancak burada da sonuç alamayınca Nevşehir'de şansımızı denemek istedik" dedikleri öğrenildi. Fahd İ. ve Malek A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.