Çukurova Racıng Çelik’le hedef büyüttü

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Çukurova Racing Takımı, Formula Student'in Almanya, Macaristan ve İtalya etaplarına da katılarak başarı elde etmek istiyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Racing Takımı'nı Senato Salonu'nda kabul etti. Öğrencileri tebrik eden Rektör Kibar, takımın Barselono'daki yarışmalara gidebilmesi için destek olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odasına teşekkür etti. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özcanlı da Çukurova Racing Takımı'nın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in desteği sayesinde son anda bütün hazırlıklarını tamamlayarak Barselona'daki "Formula Student Andorra"ya katıldığını hatırlattı. Özcanlı, yarışmada Polonya'dan Silesian Teknoloji Üniversitesinin ardından ikinci olduğunu ifade etti.



ADANA DEMİR YİNE BERABERE

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Fenerbahçe Topuk Yaylasında oynadığı beşinci hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı: 2-2. Karşılaşmada tüm oyuncularına forma şansı veren teknik direktör Ümit Özat, yeni transferleri yakından takip etti. Mücadeleye tutuk başlayan Adana takımı, Erzurum'dan Emrah Başsan ve Oltan'ın gölüne engel olamadı. Kalesinde gördüğü gollerin ardından çabuk toparlanan Güney ekibi, 43. dakikada Gladky ve 47. dakikada Aosman'ın golleri ile durumu eşitledi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç bu skorla sona erdi