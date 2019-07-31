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Down sendromlu Musa, İslamiyet’i anlatıyor

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Down sendromlu Musa, İslamiyet’i anlatıyor
MERSİN'DE, Kuran-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra babasının imamlık yaptığı caminin cemaati tarafından müezzin olarak görevlendirilen down sendromlu Musa Alan (15), yaz Kuran kursundaki yaşıtlarına İslamiyet'i anlatıyor. Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık
yapan babası Mahfuz Alan'dan etkilenen 8'inci sınıf öğrencisi Musa; aldığı bir yıllık eğitimle Kuran okumayı öğrendi. Babası ile sık sık gittiği camide cemaatin takdiri toplayan Musa Alan, bir süre sonra müezzinlik yapmaya, ezan okuyup kamet getirmeye başladı. Caminin yeni müezzini olarak vakit namazlarında cemaatin arasındaki yerini alan Musa, kendisini Ankara'da kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma imkanı da buldu. Musa, şimdilerde ise babasının verdiği Kuran kursuna katılarak yaşıtlarına İslamiyet'i anlatıyor.
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Down sendromlu Musa, İslamiyet’i anlatıyor
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