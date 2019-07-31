Feke’de iki hektarlık alan zarar gördü

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü. İlçeye bağlı Gürümze Mahallesi Sarıpınar mevkiindeki ormanlık alanda, öncemi gün gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Saimbeyli, Kozan, Kadirli, Osmaniye'den gelen takviye ekiplerin müdahale ettiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.