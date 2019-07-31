Fransız Rayane Hatayspor’da

T
FF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, son iki sezon Beziers ve Paris FC forması giyen Rayane Aabid ile sözleşme imzaladı. Sözleşmesinin devam ettiği Beziers kulübünün 'Sadece yurt dışına bonservissiz veririz'
dediği tecrübeli futbolcu, yurt dışından bir çok kulüpten teklif almasına rağmen Hatayspor yönetimine verdiği sözü tuttu ve bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı İstanbul'da attı. 'HOCAMIZ İZLETTİRDİ'
İdari Menajer Murat Bereket, Fas asıllı 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinin teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Bereket, "Futbolcuyu hocamız izlettirdi ve izledi. Ondan sonra transfer listemize ekledik. Geçtiğimiz sezon forma giydiği Beziers'ın küme düşmesine rağmen, Fransız futbol otoriteleri tarafından ligin en değerli futbolcusu seçilen Aabid'i transfer ettik"
dedi.