Gazişehir G.antep godfred’i ıstıyor

BUGÜN NELER OLDU

KADROSUNDA büyük bir revizyona giden, 10 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 8 takviye ile takımını güçlendiren Gazişehir Gaziantep uzun zamandır orta saha arayışı içerisindeydi.Antep temsilcisi, Bologna forması giyen 23 yaşındaki Ganalı oyuncu Godfred Donsah için harekete geçti. BİR YILLIĞINA KİRALANACAKÇizme temsilcisinin,Donsah'ın daha fazlasüre bulması adına kiralamaformülüne sıcakbaktığı ve görüşmelerinolumlu devamettiği öğrenildi.