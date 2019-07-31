Gazişehir G.antep godfred’i ıstıyor

KADROSUNDA büyük bir revizyona giden, 10 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 8 takviye ile takımını güçlendiren Gazişehir Gaziantep uzun zamandır orta saha arayışı içerisindeydi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kırmızı- Siyahlı ekip, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Antep temsilcisi, Bologna forması giyen 23 yaşındaki Ganalı oyuncu Godfred Donsah için harekete geçti. BİR YILLIĞINA KİRALANACAK
Gazişehir, genç oyuncuyu bir yıllığına kiralamak için Çizme ekibiyle görüşmelere başladı.
Çizme temsilcisinin,
Donsah'ın daha fazla
süre bulması adına kiralama
formülüne sıcak
baktığı ve görüşmelerin
olumlu devam
ettiği öğrenildi. Donsah 2016- 17 sezonu başında Cagliari'den 5 milyon Euro bonservisle gelmişti.