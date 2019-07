BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. editörlüğünü, Sahan Restorantları Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan'ın yaptığı ve her bir yemek tarifini farklı bir kadının verdiği "Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri" adlı kitap yayımlandı. Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, Gaziantep mutfağının 2015 yılında gastronomi dalında, UNESCO "Kreatif Şehirler Ağı"na girerek dünyanın en önemli 8 mutfağından biri olduğunu dünya çapında tescillediğini söyledi. UNESCO'nun tescillemesiyle birlikte dünyada genellikle ülke adlarıyla anılan mutfaklar arasına kendi şehir adıyla giren Gaziantep mutfağının, Türk mutfağı arasında yegane bir özelliğe sahip olduğunu bütün dünyaya tanıttığını belirten Yakar, "Tarihi İpekyolu üzerinde ve Baharat yolu yakınında bulunan Gaziantep'te, çok çeşitli kültürler buluşup kaynaşarak alabildiğince zengin bir mutfak kültürü oluşturmuş ve bu zengin mutfak, bu günkü nesillere kültür mirası olarak kalmıştır" dedi. "Gaziantep mutfağı; et ve sebzenin en uygun oranlarda karıştırılıp sunulduğu yemekleri içerir" diye konuşan Yakar, "Sebzeler, hem taze, hem kurutulmuş, hem de salamurası yapılmış halde tüketilir. Gaziantep mutfağında meyveler de önemli bir yer tutarak dengeli beslenme yanında sağlıklı ürünler de sunar. Gaziantep mutfağında hemen hemen hiçbir şeyin atılmadığını, bir şekilde değerlendirilerek israftan kaçınıldığı görülür" diye konuştu. Yakar, kitabı hazırlayan Tahir Tekin Öztan'ın bu kitabı ortaya çıkmasında uzun soluklu çalışmalar yaptığını, yaklaşık bin 200 kadınla görüştüğünü, Gaziantep il, ilçe ve köylerine giderek unutulmaya yüz tutmuş Gaziantep yemeklerini birebir görüşerek kayıt altına aldığını belirtti. Yemek kitaplarında pek görülmeyen sıradışı bir metotla, tespit edilen her bir yemeğin farklı bir hanım tarafından tariflendirildiğini vurgulayan Yakar, "Gaziantep'in geçmişinde var olan zengin muftağı günümüz hanımları aracılığı ile günümüze ve geleceğe aktarılmış. O yüzden kitabın adı "Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri" olmuş" dedi.