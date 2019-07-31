Gelin gittiği köyde süt işletmesi kurdu

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Hatay'ın Altınözü ilçesi kırsalındaki Kozkalesi Mahallesi'nde yaşayan Fevziye Öztürk, evinin bodrumunda günlük 5 kilogram süt ürünü yaparak başladığı işte işletme sahibi oldu. Altınözü ilçesine bağlı başka bir köyden 37 yıl önce Kozkalesi'ne gelin giden 63 yaşındaki Öztürk, eşinin düzenli bir mesleği ve işi olmaması nedeniyle zor günler geçirdi. O yıllarda aile bütçesine katkı için küçük bir kazanda günlük 5 kilogram sütten yoğurt, tereyağı, peynir, kaymak ve çökelek yaparak satmaya başlayan girişimci kadın, bu işi 7 yıl boyunca sürdürdü. Ürünlerinin beğenilmesiyle yeni arayışa giren Öztürk, Hatay'a özgü tuzlu yoğurt ve tereyağı üretimine geçti. Öztürk, geleneksel yöntemlerle yaptığı ürünlerinin farklı ilçelere satılması üzerine işletme kurmaya karar verdi. Evinin bahçesine soğuk hava depolu tesis kuran kadın, eşi ve çocuklarının da yardımıyla günde 3 ton sütü işleyerek süt ürünleri satmaya başladı. Dört çocuk annesi Öztürk, köyde doğup büyüdüğünü ve okula hiç gidemediğini belirtti. Eşinin o yıllarda düzenli bir işi olmadığını anlatan Öztürk, "Eşimin mesleği yoktu. Ben de oturmayı hiç sevmem, çalışmak istedim. 5 kilogram süt ile başladım ve 7 yıl peynir ve diğer süt ürünleri yapıp sattım. Sonra günden güne iş büyüyüp gitti. Tüm çocuklarımı bu işle üniversite okutup evlendirdim" şeklinde konuştu. İşe başladığı ilk yıllarda çocuklarının küçük olduğunu söyleyen Öztürk, geceleri çocuklar uyuduktan sonra sabaha kadar çalıştığını, kazandığı parayla evin bodrumunda tek odada yaptığı işi büyüterek tesis kurduğunu anlattı.