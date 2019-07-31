Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hatay’da kadınların zaferi

’da kadınların zaferi

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Hatay’da kadınların zaferi
HATAY'IN Erzin ilçesinde eylem yapan kadınlar, mahalle içerisinden geçen ve hayatı olumsuz etkileyen hafriyat kamyonlarının güzergahını değiştirdi. Turunçlu Mahallesi'nde dün başlayan kadınların yol kapatma eylemi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle daha da gerginliğe yol açtı. Olaya el koyan Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, taş ocağı firması yetkilisi ve mahallenin ileri gelenleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, hafriyat kamyonları için yeni bir yol çalışması yapılması için karar alındı. Ayrıca yol yapılıncaya kadar da hafriyat taşınması işlemi durduruldu.
HATAY'IN Erzin ilçesinde eylem yapan kadınlar, mahalle içerisinden geçen ve hayatı olumsuz etkileyen hafriyat kamyonlarının güzergahını değiştirdi. Turunçlu Mahallesi'nde dün başlayan kadınların yol kapatma eylemi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle daha da gerginliğe yol açtı. Olaya el koyan Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, taş ocağı firması yetkilisi ve mahallenin ileri gelenleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, hafriyat kamyonları için yeni bir yol çalışması yapılması için karar alındı. Ayrıca yol yapılıncaya kadar da hafriyat taşınması işlemi durduruldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da kadınların zaferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN