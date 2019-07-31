Hatay’da kadınların zaferi

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN Erzin ilçesinde eylem yapan kadınlar, mahalle içerisinden geçen ve hayatı olumsuz etkileyen hafriyat kamyonlarının güzergahını değiştirdi. Turunçlu Mahallesi'nde dün başlayan kadınların yol kapatma eylemi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle daha da gerginliğe yol açtı. Olaya el koyan Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, taş ocağı firması yetkilisi ve mahallenin ileri gelenleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, hafriyat kamyonları için yeni bir yol çalışması yapılması için karar alındı. Ayrıca yol yapılıncaya kadar da hafriyat taşınması işlemi durduruldu.HATAY'IN Erzin ilçesinde eylem yapan kadınlar, mahalle içerisinden geçen ve hayatı olumsuz etkileyen hafriyat kamyonlarının güzergahını değiştirdi. Turunçlu Mahallesi'nde dün başlayan kadınların yol kapatma eylemi, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle daha da gerginliğe yol açtı. Olaya el koyan Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, taş ocağı firması yetkilisi ve mahallenin ileri gelenleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, hafriyat kamyonları için yeni bir yol çalışması yapılması için karar alındı. Ayrıca yol yapılıncaya kadar da hafriyat taşınması işlemi durduruldu.