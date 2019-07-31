Kazakistanlı 9 ressamdan 40 eser

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9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan sanatçıları adına Amanat Nazarkul ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.