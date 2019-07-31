Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kozan’da ücretsiz hizmet

Kozan’da ücretsiz hizmet

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Kozan’da ücretsiz hizmet
ADANA'NIN Kozan ilçesinde sağlık müdürlüğüne bağlı Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi çok sayıda birimi ile tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Diyetisyen, Fizyoterapi, Psikolog, Çocuk Gelişimci Danışmanlık, Kanser Tarama Birimi, Mamografi Çekimi, Üreme Sağlığı Birimi, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi, Gebe Eğitim Sınıfı, Okul Sağlığı Birimi, Evlilik Öncesi ve Sonrası Danışmanlık Birimi (Talasemi Testi) ve Sigara Bırakma Birimleri olarak tüm vatandaşlara sosyal güvence kaydına bakmaksızın hizmet veriyor. Çocuk Gelişimci Ali Yiğit ve Enise Dağlı, Piskolog Şükran Doğan ve Fizyoterapist Zehra Güneş'in bu dönem göreve başladığı merkezde hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet verildiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kozan’da ücretsiz hizmet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN