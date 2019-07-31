Kültürevlerinde eğitim 12 ay boyunca sürüyor

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Adana'da?Yüreğir Belediyesi tarafından hizmet veren kültürevlerinde her yaşa yönelik ücretsiz kurslar, yılın 12 ayı boyunca devam ediyor. Gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için 9 branşta yaz kursları düzenlenen kültürevlerinde eğitim-öğretim döneminde de ücretsiz olarak ders takviye kursları veriliyor. Kültürevinde verilen meslek kursları sayesinde birçok vatandaş işe yerleşme imkanına sahip olurken, ücretsiz kreş hizmeti de yine yıl boyunca devam ediyor. Geleceğin teminatı olan gençleri ve çocukları sokağın olumsuz koşullarından uzak tutmayı, Yüreğirlilerin faydalanacağı ve aile bütçelerine katkı sağlayacak hizmetleri yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımızı yarınlara hazırlayarak geleceğimize en büyük yatırımı yapıyoruz. Çocuklarımız için düzenlenen yaz kurslarının büyük bölümünü ücretsiz olarak kültürevlerinde gerçekleştiriyoruz" dedi. Kocaispir, "Bunun yanı sıra yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen hobi ve meslek kursları ile vatandaşlarımız hem meslek öğreniyorlar, hem de boş zamanlarını verimli bir şekilde kullanıyorlar. Birçok vatandaşımız ücretsiz meslek kurslarımız sayesinde işe yerleştiler" diye konuştu.