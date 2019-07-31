Kurbanlıklar pazara ındı

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Niğde, Osmaniye ve Kilis'i kurban bayramı heyecanı sardı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen kurbanlıklar satışa çıktı. Küçükbaş kurbanlıklar bin ile iki bin lira arasında satışa çıkarken alıcı ve satıcılar arasında kıyasıya bir pazarlık oluştu. Adana'da Yüreğir ilçesindeki hayvan pazarında Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunulmaya başlandı. Pazarda alıcılar alırken satıcılar ise kurbanlıklarını satarken zorlandı. Kurban pazarının sorumlusu Salih Budan fiyatların istikrarsız gittiğini belirterek, "Kurbanlıklar pazara indi. Çok güzel kurbanlıklar geldi" dedi.

ADANA'DA DAHA HIZLI SATILIYOR

Yozgat'tan Adana'ya 35 tane küçükbaş kurban getiren satıcı Mahmut Karataş ise yem fiyatının düşmesi için devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi. ADANA'NIN Kozan ilçesinde sağlık müdürlüğüne bağlı Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi çok sayıda birimi ile tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Diyetisyen, Fizyoterapi, Psikolog, Çocuk Gelişimci Danışmanlık, Kanser Tarama Birimi, Mamografi Çekimi, Üreme Sağlığı Birimi, Ağız ve Diş Sağlığı Birimi, Gebe Eğitim Sınıfı, Okul Sağlığı Birimi, Evlilik Öncesi ve Sonrası Danışmanlık Birimi (Talasemi Testi) ve Sigara Bırakma Birimleri olarak tüm vatandaşlara sosyal güvence kaydına bakmaksızın hizmet veriyor. Çocuk Gelişimci Ali Yiğit ve Enise Dağlı, Piskolog Şükran Doğan ve Fizyoterapist Zehra Güneş'in bu dönem göreve başladığı merkezde hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet verildiği belirtildi. MERSİN'DE, Kuran-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra babasının imamlık yaptığı caminin cemaati tarafından müezzin olarak görevlendirilen down sendromlu Musa Alan (15), yaz Kuran kursundaki yaşıtlarına İslamiyet'i anlatıyor. Merkez Eğriçam Mahallesi'ndeki Kumluk Camii'nde imamlık MERSIN E Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu'nda yatan 30 hükümlünün motif çizim teknikleriyle yaptığı 104 eserin sergi açılış yapıldı. Mersin Adalet Sarayı'nın arka bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, il protokolü ve adliye çalışanları katıldı. Kurbanlıklar PAZARA INDI Bölgemizde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen küçük-büyükbaş kurbanlıklar satışa çıktı Karataş, "İç Anadolu Bölgesi'nden gelen hayvanlar Adana'da daha hızlı satılıyor. Eti o hayvanın yumuşak olduğu için daha fazla talep görüyor. Hayvanımızı buraya getirdik. Alıcıya kilogram üzerinden sattık" dedi. Bin 200 liraya kurban satın alan İbrahim Budak isimli vatandaş ise fiyatlardan memnun olmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl daha ucuza kurban aldığını belirten Budak, "Bin 200 liraya aldım Allah kabul eder inşallah. Geçen seneye göre çok pahalı. Geçen sene kilogram 18 liraydı bu sene 26 liraya kadar çıktı. Şuanda toptan olursa 22 liradan işlem görüyor" diye konuştu.



BU YIL IRKINA GÖRE FİYAT

Osmaniye'de kurbanlık koyun, keçi, dana ve düvenin kilogram fiyatı belirlendi. Osmaniye Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Murat Yalçın, "Bu yıl geçen yıllara göre belirlenen yöntemine farklılık olarak ırklara göre fiyatlandırma yapıldı. Kurbanlık satış kilogram fiyatları Sarıbaş Koyun ve Merinos Koyun'nun kilogramı 24, Mor ve Kangal Koyunun kilogram fiyatı 23 TL olarak belirlendi. Keçi'nin kilogram fiyatı 24 TL belirlenirken Büyükbaş erkek dananın kilogram fiyatı 20, Büyükbaş Dişi Sığır'ın kilo gram fiyatı ise 18 TL olarak belirlendi" dedi.