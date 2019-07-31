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Sılıfke’den şov

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019
YENI sezonda Mersin Süper Amatör Küme'de mücadele edecek Silifke Belediyespor, dış transferde 4 futbolcu ile anlaştı. İmza töreninde başkan Gürhan Dölek de hazır bulunurken forvet Ramazan Zengin ve Ramazan Kara ile kaleci Atakan Yılmaz ve sol bek Garip Geriş ile iç transferde Mert Yarar imzaları attı. Yeni transferlerin takıma ve Silifke'ye hayırlı olmasını dileyen başkan Dölek, "Takımımıza faydalı olacağını düşündüğümüz 4 futbolcu ile anlaşma sağladık. Futbolcu kardeşlerimizin iyi bir sezon geçireceklerine inanıyorum" dedi.
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Sılıfke’den transfer şov
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