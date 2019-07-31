Tarsus’ta kaçak et kesimine geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus Belediyesi Zabıta ekipleri, polis eşliğinde bir depoda yaptıkları kontrolde izinsiz ve kaçak kesim 406 kilo et ile 30 kilo sakatat ele geçirdi. Zabıtalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmaları amacıyla Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın görevlendiği zabıta ile gıda mühendisi ekipleri, işyerlerini ve kasapları titizlikle kontrol ediyor. Ekipler, polis eşliğinde Bolatlı Mahallesi'nde N.B.'ye ait hayvan çiftliğinde yaptıkları incelemede bir depoda kasaplara dağıtılmak üzere bulunan kaçak kesim 406 kilo et ile 30 kilo sakatata el koydu.