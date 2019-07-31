YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Kırgızıstanlıheykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı olarak hazırladığı ve toplamda 43 eserinden oluşan Heykel Sergisi ile Türkiye'den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan "Türkiye Sanatçıları Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak. Üç ayrı serginin açılışı, bugün saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alacak. Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev'in hazırladığı sergide, Türk bilim adamları ve devlet adamları, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, alanlarında uzman akademisyenler ve sanatçılar ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ödülleri kapsamında sanatçılara beş ayrı alanda verilen Alasya Ödülleri'ne isimleri verilen bilim insanlarının heykelleri sergilenecek.