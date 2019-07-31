Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda buluşma

YDÜ ’nda buluşma

Giriş Tarihi: 31.7.2019
YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda buluşma
Kırgızıstanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı olarak hazırladığı ve toplamda 43 eserinden oluşan Heykel Sergisi ile Türkiye'den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan "Türkiye Sanatçıları Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak. Üç ayrı serginin açılışı, bugün saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alacak. Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev'in hazırladığı sergide, Türk bilim adamları ve devlet adamları, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, alanlarında uzman akademisyenler ve sanatçılar ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ödülleri kapsamında sanatçılara beş ayrı alanda verilen Alasya Ödülleri'ne isimleri verilen bilim insanlarının heykelleri sergilenecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda buluşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN