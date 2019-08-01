5 kişi ve 1 bebek ölümden döndü

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MERSIN'IN Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında içerisinde 9 aylık bebeğinde bulunduğu otomobil ile TIR çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralanırken, bebek ise kazayı burnu kanamadan atlattı. Olay, TEM otoyolu Adana-Pozantı yönü Sarışıh mevkiinde yaşandı. Adana'dan Sivas'a giden Menderes A.'nın kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpıştı. Kaza esnasında tır tarafından metrelerce sürüklenen otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralanırken, yine araç içerisinde bulunan 9 aylık bebeğin ise burnu dahi kanamadı.