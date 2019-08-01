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ahşapta engel yok gelecek var adlı projenin protokolü İskenderun Belediyesi ile İŞ-Kur arasında imzalandı. İskenderun Belediyesi brifing salonunda düzenlenen imza töreninde Belediye Başkanı Fatih Tosyalı İş-Kur İl Müdürü Ziya Yüksel tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 536 saatlik ahşap şekillendirme kursu düzenlenecek. Proje ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Sahilde bulunan Engelsiz atölyemizde düzenlenecek mesleki eğitimlerle engelli bireylerimizin istihdam edilebilirlikleri arttırılacak ve sosyo ekonomik yönden gelişmelerini sağlanacaktır. Engelsiz atölyemiz İskenderun da yaşayan tüm engelli bireylerimize yıl içinde sürekli hizmet sunacaktır. Projemiz kapsamında 536 saat Ahşap şekillendirme kursu düzenlenecektir " dedi. Başkan Tosyalı, "Bu proje İŞKUR'un 2019/1 engelli vatandaşlara yönelik proje destek programı kapsamında destek almaya hak kazandı" diye konuştu.