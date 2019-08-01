Başkan Şahin’den yaz spor okullarına ziyaret

Çocukların spor ve kültürle yetişmesini hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz aylarını yoğun programlarla donattı
Giriş Tarihi: 1.8.2019
GAZIANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı FatmaŞahin, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda açılan YazSpor Okulları'nı ziyaret etti. Şahin, çocuklarasporla beden, kitaplarla zihin gelişimi için bol bolçalışmaları gerektiğini söyledi. "Spor Dostu Kent"ve "Çocuk Dostu Kent" söylemleriyle farkındalıkoluşturan Gaziantep, 2018-2019 eğitim öğretimyılının sona ermesiyle uzunbir yaz tatiline çıkan çocukları,sporla buluşturdu."SAĞLAM kafa, sağlam vücutta bulunur" sözünüyürüttüğü çalışmalara yansıtan GaziantepBüyükşehir Belediyesi, açtığı spor kurslarıylageleceğin sporcularına da fırsat veriyor. Gençlikve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafındançocukların yaz tatillerini daha verimli ve zamanlarınıdolu dolu geçirebilmesi amacıyla her yılolduğu gibi bu yıl da faaliyetleriyle toplumuntüm kesimini kucaklayan yaz spor okulları,calışmalarına devam ediyor.