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Başkan Şahin’den yaz spor okullarına ziyaret

Çocukların spor ve kültürle yetişmesini hedefleyen Belediyesi yaz aylarını yoğun programlarla donattı

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Başkan Şahin’den yaz spor okullarına ziyaret
GAZIANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu'nda açılan Yaz Spor Okulları'nı ziyaret etti. Şahin, çocuklara sporla beden, kitaplarla zihin gelişimi için bol bol çalışmaları gerektiğini söyledi. "Spor Dostu Kent" ve "Çocuk Dostu Kent" söylemleriyle farkındalık oluşturan Gaziantep, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle uzun bir yaz tatiline çıkan çocukları, sporla buluşturdu. "SAĞLAM kafa, sağlam vücutta bulunur" sözünü yürüttüğü çalışmalara yansıtan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, açtığı spor kurslarıyla geleceğin sporcularına da fırsat veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocukların yaz tatillerini daha verimli ve zamanlarını dolu dolu geçirebilmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da faaliyetleriyle toplumun tüm kesimini kucaklayan yaz spor okulları, calışmalarına devam ediyor.
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Başkan Şahin’den yaz spor okullarına ziyaret
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