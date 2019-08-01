Kent Konseyi seçimini yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Silifke?Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, "Kent Konseyimizin öncülüğünde ilçemize ve şehrimize güzel hizmetler kazandıracak ve proje ve çalışmalara en büyük destekçi ve takipçisi olacağız. Hedefimiz birlikte çalışarak çok güzel projeler üretmek ve 5 yıllık süre içerisinde halkımıza ve kentimize kalıcı projeler kazandırarak bu projelerin hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Silifke'mize hizmet için tüm fikirlere kapımız açıktır. Bu şehre katma değer sağlayacak her türlü projelere destek vereceğiz. Geçmiş dönemden bu yana hizmet veren Silifke Kent Konseyi'ne yeni dönemde de koşulsuz destekleyeceğiz. Konseyimizin bünyesinde kurulan, kadın meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi ve çalışma grupları aracılığı ile vatandaşlarımızın taleplerini ve ikazlarını öğrenme ve çözüm üretme şansı bulacağız. Böylece daha iyi bir iletişim kurarak vatandaşlarımızla daha iyi bir iletişim kuracağız. Bugüne kadar hizmetler yapan Kent Konseyi Başkanlarımıza ve değerli üyelerine yürekten teşekkür ediyor, yeni göreve gelecek olan Kent Konseyi Üyelerine de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.