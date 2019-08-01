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’ın “” fotoğrafları büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Kurtar Çakın’ın “Kıbrıs” fotoğrafları büyük ilgi gördü
KIBRIS Barış Harekatı'nda Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını çektiği fotoğraflarla dünyaya ilk duyuran gazeteci olan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanlarından Kurtar Çakın, "Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" temalı 5'inci fotoğraf sergisinin 2 Ağustos'a kadar olan süresi uzatıldı. Sanko Sanat Galeri'nde açılan sergi ağustos ayı içerisinde görülebilecek. Serginin kendisi için büyük önem taşıdığını belirten Kurtar Çakın, "O günleri, yaşadıklarımızı unutmak mümkün değil. O tarihlerde çektiğim fotoğrafları sergilemek benim için çok gurur verici" dedi. Çakın, "Mehmetçikle ne kadar gururlansak azdır. Kıbrıs gazilerimizi saygıyla, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
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Kurtar Çakın’ın “Kıbrıs” fotoğrafları büyük ilgi gördü
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