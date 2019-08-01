Melih Abi: Adana’da tabela sorunu

ADANA'YA yeni gelenler yön bulmakta zorlanıyor. Gelen şikayetler arttı. Yönleri gösteren tabelalar eksik! Kent merkezinden otoyola girmeye çalışıyorsunuz. Bir iki levha gözünüze ilişiyor. Sonrası yok. Aramaya çalışırken geldiğiniz noktaya geri dönebilirsiniz! Başka şehirlerde bu yok! Kent merkezlerinden levhalara baka baka şehir dışına çıkabiliyorsunuz. Ama Adana'da durum böyle değil. Dön babam dön! Belediye bir ekip oluşturun, kenti tarasın. Nerede levha yok, nerede eksiklik var tespit etsin. Yerlerine yenileri yapılsın. Dışarıdan gelenler şehirde kaybolup gitmesin.

DERE BERBAT DURUMDA KİMSE TEMİZLEMEK İSTEMİYOR

Mersın'ın ?Limonlu beldesinde küçük bir dere var. Temiz olmadığı için berbat durumda. Dere değil adeta mikrop yuvası. Okurumuz, "Şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Ama temizleyen yok. Dereyi sazlar, kamışlar kaplanmış. Günü birlik denize gelenler de burayı kirletiyor" diyor. Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi'ne, Erdemli Büyükşehir'e yönlendiriyor. Hatta bu dere DSİ'ye ait diyen bile var. Evleri olan yazlıkçılar Çevre Temizlik Müdürlüğü'ne kadar gitmişler. Sonuç mu? Hâlâ orası berbat durumda. Temizletin kardeşim insanlar şu pis görüntüden kurtulsun.