Papy: burada mutluyum

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üper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep
'in Senegalli
savunma oyuncusu Papy Djilobodji
, yeni takımına çabuk uyum sağladığını yeni sezonu büyük bir heyecanla beklediğini belirtti. Son olarak Fransa'nın Guingamp
takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bundan sonra yaşamını sürdüreceği Gaziantep
'i çok merak ettiğini söyledi. Lig maratonunun başlamasına kısa bir süre kaldığını ifade eden yıldız oyuncu, "Artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biraz eksiğim var ama kendimi hazır hissediyorum. Teknik direktör Marius Sumudica ile çalışmak büyük bir keyif çok tecrübeli bir teknik adam. Hepimiz bu bilinçle sahaya çıkarsak Gazişehir Gaziantep'i hedefine ulaştırırız"
diye konuştu. BÜYÜK BİR KEYİF
Türkiye'de ve Gaziantep
'te forma giyecek olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söyleyen Djilobodji, "Kamp çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Takım içerisinde arkadaşlık ve uyum üst seviyede. Tabi ki kulübümüzün ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olması da biz oyuncuları farklı duygulara itiyor"
şeklinde konuştu. FARKLI
DUYGULAR