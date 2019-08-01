Papy: burada mutluyum

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig takımlarından'insavunma oyuncusu, yeni takımına çabuk uyum sağladığını yeni sezonu büyük bir heyecanla beklediğini belirtti. Son olarak Fransa'nıntakımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bundan sonra yaşamını sürdüreceği'i çok merak ettiğini söyledi. Lig maratonunun başlamasına kısa bir süre kaldığını ifade eden yıldız oyuncu,diye konuştu. BÜYÜK BİR KEYİFTürkiye'de ve'te forma giyecek olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söyleyen Djilobodji,şeklinde konuştu. FARKLIDUYGULAR