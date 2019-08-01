Saka’dan AYM kararına tepki

BUGÜN NELER OLDU

ukurova Üniversitesi ve Adana Aplarslan Türkeş Bilim ve Teknoloii Üniversitesi'nde milliyetçi ve muhafazakar akademisyenlerin kurduğu Stratejist ve Akademisyenler Derneği (SAKA) Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) siyasi hükümlü Bejdar Ro Amed'in yazdığı kitap taslağı ile ilgili kararının tartışmalı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Dernek Genel Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Berat Akıncı, "Son günlerde Anayasa Mahkemesinin terörü meşrulaştıran bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi kamuoyu tarafından tartışılmaktadır. Bu bağlamda yüksek mahkemenin aldığı kararın vicdanları yaraladığı ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan bir karar olduğu düşünülmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde terörün bu denli meşrulaştırıldığı bir ortam görülmemiştir" dedi. Başkan Akıncı, "Devletin bütünlüğü ve beraberliği ile milletin sarsılmaz iradesine darbe vuran bu karar, şehitlerimizin ruhunu incitmiştir. Terör ile mücadele sarsılmaz bir irade ile mümkün olabilir. Terör bildirisi, barış dilinden ziyade terörü destekleyen, onların yaptıkları eylemleri meşrulaştıran bir bildiridir. Bu bildiriye vatanının bekasını düşünen hiçbir akademisyenin imza atmaması gerekirdi. Bildiriye imza atanların ise devletin iradesi ile toplumun bütünlüğünü sağlama ve vicdanları ayakta tutmak adına üniversitelerden hızla uzaklaştırılmaları gerekmektedir" diye konuştu."Stratejist ve Akademisyenler Derneği (SAKA) olarak, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararın yanlış olduğunu kamuoyunun dikkatine sunmaktayız" şeklinde konuşan Başkan Akıncı, "Bu vesile ile her türlü terör olaylarında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diler, terörizme karşı mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize ve bu mücadeleye fikri destek sunan tüm akademisyenlere ve STK'lara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.