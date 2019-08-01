Sokak Hayvanları için yemek ve su bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Tarsus Hayvan Hakları Destek Platformu, Doğayı ve Hayvanları koruma ve Yaşatma Derneği ile Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sokak hayvanları için ortaklaşa çalışma başlattı. Proje kapsamında bunaltıcı yaz günlerinde sokak hayvanların su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılanması için kentin değişik noktalarına suluk ile mama kapları bırakıldı. Bunun yanı sıra Belediye Başkanının talimatları ile şehrin değişik noktalarına "Yasal Uyarı", " 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Gereği; Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanıdır" afişleri asıldı.