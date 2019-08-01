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satıcılarına şok baskın düzenlendi

satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Uyuşturucu satıcılarına şok baskın düzenlendi
ADANA'DA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheliye ait merkez Yüreğir ve Çukurova ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler Emre A. (25) ve Tarık H. (38) gözaltına alındı. Zanlı Emre A'nın uyuşturucuyu başkasının toprağa gömdüğü alandan çıkartıp evine getirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
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Uyuşturucu satıcılarına şok baskın düzenlendi
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