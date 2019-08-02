Akdeniz’in mavi sularında yat turu

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli kentlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesindeki günübirlik yatlar tatilcilerin ilgi odağı oldu. Yat turu düzenleyen Volkan Eren, vatandaşın günü birlik yat turlarına ilgi gösterdiğini, vatandaşın bu ilgisine kaliteli hizmet sunarak cevap verdiklerini söyledi. Yaz tatilinin girmesiyle birlikte talebin arttığını belirten Eren, tatilcileri Taşucu ve Tisan arasında 4 koy görme ve Akdeniz'in masmavi ve tertemiz sularında tatil yapma imkanı sunduklarını söyledi. Akdeniz'in güzelliklerine tanıklık ederek farklı koylarda yüzmek isteyenlere hizmet veren yatları ile tatilin tadına çıkaran misafirler köpük show ile tatilin tadına çıkartıyor.