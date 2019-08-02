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Gönüllü çevrecilere teşekkür belgesi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Gönüllü çevrecilere teşekkür belgesi
MERSIN'IN Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, piknik yaptıkları yerde gönüllü olarak çevre temizliği yapan vatandaşlara teşekkür belgesi verdi. Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde Hacıalanı Mahallesinde bulunan gölet etrafında piknik yapan bir grup duyarlı vatandaş, bölgede yaptıkları temizlik ile gündeme geldi. Yapılan bu davranışa kayıtsız kalmayan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, imkanları doğrultusunda gönüllü olarak göletin etrafında temizlik yapan, atıkları toplayan vatandaşları makamına davet etti. Gönüllü çevrecilere teşekkür belgesi takdim eden Tollu çevre ve doğa konusunda yapılan her çalışmanın yanında olduklarını ifade ederek, bu duyarlı davranıştan dolayı vatandaşlara teşekkür etti
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Gönüllü çevrecilere teşekkür belgesi
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