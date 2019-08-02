BUGÜN NELER OLDU

Parti Hatay İl Teşkilatı Yönetim Kurulu, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Parti binasında İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen olağan haftalık yönetim kurulu toplantısına Milletvekilleri, Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, AK Parti Gençlik Kolları Şaban Kurt, AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Ali Babacan'ın Genel Başkanlığında kurulacağı söylenen partinin, Türkiye'de hangi boşluğu dolduracağını merak ettiğini söyledi. Yeni parti çalışmalarını kurma değerlendiren Hangi boşluğu dolduracaklar Yeloğlu, "Yeni kurulacak olan parti Türkiye'de hangi boşluğu dolduracak? Milliyetçi kanadını mı? Muhafazakâr kanadını mı? Sosyal demokrat kanadını mı? Ben bunun cevabını bulamıyorum" dedi.Yeloğlu. "31 Mart Yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Hak Partisini bir yandan İyi Parti destekledi, bir yandan Saadet Parti destekledi ve son olarak HDP destekledi. Enteresandır İyi Parti ile HDP aynı yeri destekliyor. Bir de FETÖ destekledi. Bu desteklere rağmen oyumuzu biz yine yüksek aldık. Halk bize güveniyor ve inanıyor. Yeni kurulacak partide Abdullah Gül, Hüseyin Çelik, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan isimleri geçiyor. Bu insanlara makam verildi, makamları ellerinde alınınca küsüp intikam hırsıyla davranıyorlar" dedi.