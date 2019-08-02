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’ta iki imza birden

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Kahramanmaraş’ta iki imza birden
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, Adana Demirspor'dan forvet Eren Nergiz ve Osmaniyespor'dan orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile anlaştı. İlk müsabakasına 1 Eylül'de çıkacak olan K.Maraşspor 2019-2020 sezonu transfer dönemine kadrosuna 4 futbolcuyu katarak hızlı bir giriş yapmıştı. Son olarak orta saha ve forvete de takviye yapan takım, Osmaniyespor'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Sergen Ekinci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor'un altyapısında yetişen forvet oyuncusu Eren Nergiz'le de 3 yıllık sözleşme imzalandı.
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Kahramanmaraş’ta iki imza birden
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