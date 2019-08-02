Konukoğlu: ses getireceğiz

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ses getirecek ve ligde farkını ortaya koyacak transferin gerçekleşebileceğini söyledi. Konukoğlu, yeni sezon hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini ve şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederken, daha iyi olabilmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. EN KISA ZAMANDA

"Transfer konusunda halen bazı eksikliklerimiz var" diyen Konukoğlu, "Onları da giderebilmek için çalışıyoruz. Kısa zamanda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. Farkını ortaya koyacak oyuncular aramıza katılabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız" diye konuştu. Konukoğlu, Süper Lig'in zorlu olduğunu dile getirerek, "Hedefimizi çok önce belirledik. Bu zorlu ligi ilk 10'da bitirmek istiyoruz. Böylelikle ligde kalıcı olacağımızı da tüm Türkiye'ye göstereceğiz" dedi.



ULAŞ ZENGİN'DEN 5 YILLIK IMZA

Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin'i transfer etti. Son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı. 22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayına kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.