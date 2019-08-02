Melih Abi: Atatürk heykelinin yüksekliği parkta yürüyen insanlarla aynı

Yaz aylarında sahiller dolup taşıyor. Karataş'ta da aynı. Buraya gidenlerden birinin dikkatini çekmiş. İlçe girişindeki İskender'in heykeli 2/3 metre yükseklikte gelen gidene selam çakıyor! Ama Atatürk heykeli Merkez Parkta yürüyen insanlar gibi yere konulmuş. Atatürk'ün heykeli oraya konur mu? Bu yakıştı mı Karataş'a? Heykel bir metre yükseklikteki bir kaide üzerine konmalı. Bunu daha önce de gündeme getirdik. Bakan olmadı. Ben tekrar hatırlatayım da...

AYDINLATMA LAMBALARI GÜNDÜZ YANIYOR GECE YANMIYOR

BIR şikayette Tömük'ten. Yazın yaylalar ve deniz sahillerinden çok şikayet alıyoruz. Tömük'teki okurumuz Gondol Sitesi'nde oturuyor. Sahil şeridinde ki aydınlatmaların gece yanacağı yerde gündüz yandığını söylüyor. Ayarı bozulmuş olabilir. Enerjisa yetkilisi dikkat etsin! Okurumuz, gece yürüyüşe çıkanların birbirini göremediğini ve çarptığını söylüyor. Buraya bir el atsınlar. Gündüz yanan aydınlatma lambalarını düzene soksunlar! İnsanlar gece yürürken birbirine çarpmasın! Bir başka şikayet de gazinolarla ilgili. Zabıtanın ilgilenmesi gerek. Site içi veya dışında bulunan bazı gazinolar müzik sesini çok açıyor. İnsanlar uyuyamıyor. Çocuklar ve hastalar olduğunu da unutmayın. Zabıta görevini yapmalı. Yapmazsa sıkıntısını başkan çeker. Hatırlatalım yani!