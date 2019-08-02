Mozaikler büyük beğenı topladı

BUGÜN NELER OLDU

haftalarda Marina Sanat Galerisi'nde açılan 'Kadın Eliyle Mozaik Sergisi', sanatseverlerin büyük beğeni ve talebi üzerine bu kez Yoğurt Pazarı Parkı'nda sergilendi. Yoğun ilgi ve hayranlık üzerine sergi, bu kez Mersin'in tarihi simgelerinden biri olan Yoğurt Pazarı Parkı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezenler, adeta birer sanat eseri niteliğindeki çalışmaları hayranlıkla incelediler, kursiyer kadınları tebrik ettiler. Sergiyi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da gezerek, el emeği göz nuru eserlere imza atan kadınlarla sohbet etti. Hepsi birbirinden güzel eserlere hayranlık duyan Gültak, bu güzel mozaik eserleri ortaya çıkaran kadınları ve mozaik kursunu veren Haydar Turan'ı tebrik edip, teşekkür etti. Gültak, "Mersin'de bir ilk olan mozaik kursumuzda, gerçekten birbirinden güzel ve değerli eserler ortaya çıktı" dedi.