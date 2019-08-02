Nazım Katı Adana il temsilcisi

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Belediye Veteriner Hekimleri Derneği, Adana il temsilciliğine Nazım Katı getirildi. 2017 de merkezi İzmir'de olan Belediye Veteriner Hekimleri Derneği Kars'tan, Edirne'ye kadar 300'e yakın belediye de çalışmış, emekli veya belediyeden ayrılıp başka sektörde çalışan Veteriner Hekimlerini bünyesinde barındırıyor. 20 yıldır veteriner hekim olarak çalışan Nazım Katı, Türkiye'nin en önemli sektörlerinde yönetici olarak görev yaptı. Katı, 2009 yılından 2017 yılına kadarda Çukurova Belediyesi'ndeveteriner işleri müdürlüğünü üstlendi. 2017 yılından itibaren de veteriner hekim olarak çalışmaya devam ediyor. Katı, "Amacımız; belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin mevzuat çerçevesinde sorunlarının çözümesi ve birlikten kuvvet doğar felsefesi ile meslektaşlarımızın maruz kaldığı baskı ve yaptırımlara karşı birlikte mücadele etmek" dedi.