Okan Adıl Kurt Adanaspor’da

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TFF 1. Lig takımlarından, geçtiğimiz sezon Fortuna Köln takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu'u transfer etti.ile İstanbul'da bir araya gelenkendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu arada Adanaspor'da kampa katılıp 3 maçta 3 gol atan, kulübün sunduğu şartları beğenmeyip KKTC'deki eski takımı'ne dönerken takım 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.