Okan Adıl Kurt Adanaspor’da

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor
, geçtiğimiz sezon Fortuna Köln takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Adil Kurt
'u transfer etti. Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül
ile İstanbul'da bir araya gelen Okan Adil Kurt,
kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu arada Adanaspor'da kampa katılıp 3 maçta 3 gol atan Dino Peter
, kulübün sunduğu şartları beğenmeyip KKTC'deki eski takımı Magusa Türk Gücü
'ne dönerken takım 3. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.