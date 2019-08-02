Şahinbey’de Dostluk Günü

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Şahinbey Belediyesi, Dünya Dostluk Günü etkinlikleri kapsamında Yeşilvadi Millet Bahçesi Parkı içerisinde çocuklara boyama etkinliği düzenledi. Şahinbey Belediyesi gençlik merkezleri ve sosyal tesislerinde eğitim gören çocuklar ve gençler Dünya Dostluk Günü etkinlikleri kapsamında Yeşilvadi Millet Bahçesi Parkı'nda bir araya gelerek paten ve kaykay yapılan platformlara resimler çizdiler. Sosyal belediyecilik anlamında çok önemli projelere imza atan Şahinbey Belediyesi, çocukların ve gençlerin kaynaşması ve dostluklar edinmesi anlamında düzenlediği boyama etkinliğinde el izleri ve çizgi film kahramanlarının fotoğrafları çizildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların ve gençlerin gelişimi için Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi yetişebilmeleri için sosyal etkinlikler düzenliyoruz" dedi.