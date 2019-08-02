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Silifke yeni sezona ‘Merhaba’ dedi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Silifke yeni sezona ‘Merhaba’ dedi
MERSIN Süper Amatör Küme takımlarından olan Silifke Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanını teknik direktör Muzaffer Tozlu yönetiminde Ünal Ünüvar Tesisleri'nde yaptı. Antrenmanı, başkan Gürhan Dölek, futbol şube sorumlusu Alp Kadıoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Silifke Belediyespor, yenilenmiş ve genç kadrosuyla eylül ayında başlayacak lige sıkı hazırlanıyor. Antrenmanlara başladıklarını belirten başkan Dölek, "Yeni sezon Silifkemize ve takımımıza hayırlı olsun. Genç, dinamik ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurduk. Muzaffer Tozlu hocamızın yönetiminde inşallah hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
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Silifke yeni sezona ‘Merhaba’ dedi
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