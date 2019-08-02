Tarsus beyazı üzüm çeşidinin taneleme sorunu çözüldü

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beyazı üzüm çeşidinin taneleme sorunu çözüldü. Çalışmaları yerinde inceleyen Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, üzümün rengi, kokusu ve tadıyla oynanmadan dayanaklığının artırıldığını ifade etti. Tarsus Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucu Tarsus Beyazı üzümün taneleme sorunu çözüldü. Projenin dördüncü yılı tamamlanırken, Tarsus Beyazı üzümün Mutasyon ıslahı yoluyla sap güçlendirmesi yapıldı. Projenin 5 yıllık olduğunu söyleyen Okyay, "Tarsus beyazı üzüm çeşidinin pazar payını ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Böylelikle hem üreticimiz hem de bağcılık sektörüne daha fazla kazanç getirecektir. Bunun yanı sıra erkenci çeşit olarak da verimlilik alacağımıza inandığımız Tarsus Beyazı üzümümüzün örtü altı uygulamaları için pilot bölge seçerek, önümüzdeki sezon çalışmalara başlayacağız" dedi.