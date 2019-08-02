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Yaşlı çiftin evinde 918 gram esrar

’da polis aldığı ihbar üzerine yaşlı karı-kocanın evine baskın yaptı. Narkotik köpeği kirli sepetinde 918 gram esrar buldu. Gözaltına alınan çiftten Erol G., “Kanserim ağrılarımı hafifletiyor” dedi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Yaşlı çiftin evinde 918 gram esrar
ADANA'DA narkotik polis ihbar üzerine 67 yaşındaki Erol G. ile 64 yaşındaki Şükran G.'nin evine baskın düzenledi. Hassas burunlu narkotik köpeği kirli sepetinde 918 gram esrar buldu. Gözaltına alınan çiftten Erol G., "Ben uzun süredir esrar içerim. Aynı zamanda kanser hastasıyım esrar hastalıktan dolayı oluşan ağrılarıma da iyi geliyor" dedi. Hakim karşısına çıkan karı kocadan Erol G., tutuklanırken Şükran G., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erol G. ve Şükran G. çiftinin evinde esrar olduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine hassas burunlu narkotik köpeğiyle eve baskın yaptı. Eve girip köpekle arama yapıldığı sırada köpek kirli çamaşır sepetine tepki verdi. Sepeti döken polis, iki poşet içinde 918 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınana ve emniyete getirilen zanlılardan Erol G., "Ben uzun süredir esrar içerim. Aynı zamanda kanser hastasıyım esrar hastalıktan dolayı oluşan ağrılarıma da iyi geliyor" dedi. Şükran G. ise esrarı saklamaları için bir kişinin kendilerine getirdiğini iddia etti. Sorgularının ardından hakim karşısına çıkan zanlılardan koca nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, kadın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Yaşlı çiftin evinde 918 gram esrar
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