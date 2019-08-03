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1.77’lik Başak kampında

olmasına rağmen uzun boyuyla dikkat çeken genç sporcu, Ay-Yıldızlıların hazırlık çalışmalarına davet edildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
1.77’lik Başak milli takım kampında

Tarsus Belediye Spor voleybol takımının gelecek vaat eden 12 yaşındaki genç sporcusu Başak Su Bayır, Milli Takım'ın Ankara'da gerçekleşecek olan hazırlık kampına davet aldı. Asbaşkan Hüseyin Torun ve antrenör Hasan Baykara, 12 yaşında olmasına rağmen 1.77'lik boyuyla üstün bir yeteneğe sahip olan Başak'ın, ülke sporuna gelecekte büyük katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.


TORUN: GELECEK VAAT EDIYOR
BAŞAK Su Bayır'ın Kadın Voleybol Milli Takımı'nın 1-5 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak Mini ve Küçük Gruplar Voleybol Gelişim Kampına katılacağını belirten Torun, "Başak, gerçekten gelecek vaat eden bir oyuncu. Onun kulübümüzde yetişmiş olması bizler açısından ayrı bir mutluluk. Başarılı olacağına inanıyoruz" dedi. Ablası Hazal Bayır'ın da basketbol milli takımı ile Bakü'de EYOF turnuvasına katılan Başak, kendisi ve ablasıyla gurur duyduğunu ifade etti

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1.77’lik Başak milli takım kampında
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