201 çift daha evlilik okulundan mezun oldu

BUGÜN NELER OLDU

Gazıantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu eğitimlerine katılan evli ve yeni evlenen 201 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak.Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Kurum Müdürleri ve kursiyerler katıldı. Sertifika törenine katılan Uzman Psikolog Seyyid Şişman evli ve evlenecek olan çiftlere "Eş Olma Farkındalığı" üzerine konferans verdi.