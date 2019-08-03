Altyapının mutfağında üretim sürüyor

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aziantep'te Şehitkamil Belediyesi, spor alanında altyapıların mutfağında birbirinden başarılı projelere ve gurur kaynağı olan sportif başarılara imza atmayı sürdürüyor. Şampiyonların yetiştiği tesislerde branşlara özgü eğitimler ve bireylere kazandırılan spor kültürünün yaşam boyu sürdürülmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bireysel ve takım sporlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştiren ve lisanslı müsabık sporcu sayısı ile Gaziantep ve Türk sporuna yıllardır önemli bir katkı sunan Şehitkamil Belediyesi; basketbol, badminton, futbol, satranç, sutopu, sualtı sporları ve yüzme branşlarında altyapıların mutfağında
çalışmalarını yıl boyunca aralıksız olarak sürdürüyor.