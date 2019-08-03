Altyapının mutfağında üretim sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te Şehitkamil Belediyesi, spor alanında altyapıların mutfağında birbirinden başarılı projelere ve gurur kaynağı olan sportif başarılara imza atmayı sürdürüyor. Şampiyonların yetiştiği tesislerde branşlara özgü eğitimler ve bireylere kazandırılan spor kültürününBireysel ve takım sporlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştiren ve lisanslı müsabık sporcu sayısı ile Gaziantep ve Türk sporuna yıllardır önemli bir katkı sunançalışmalarını yıl boyunca aralıksız olarak sürdürüyor.