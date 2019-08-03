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Bozyazı kent konseyi kuruldu

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Bozyazı kent konseyi kuruldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilk kez Kent Konseyi kuruldu. Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın girişimleri sonucunda kurulan Kent konseyinde Başkan ve yürütme kurulu seçimi yapıldı. Kent Konseyi genel kurulu çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi ve verimli olması için de çalışma meclisi kurulmasına karar verildi. Belediye Başkanı Çetinkaya, kent konseyinin kurulmasıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: Bozyazı Kent Konseyi olarak mahalle muhtarlarımız ve belediyemizle devamlı irtibat içerisinde olacağız, sorunları yerinde tespit ederek çözümünde yardımcı olacağız.
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Bozyazı kent konseyi kuruldu
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