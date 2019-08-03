Erhan Özmen: Eylül’de gel

Hazırlıklarınızı yapın, Eylül'de sizi Gaziantep'e bekliyoruz. Biz, Gaziantep olarak hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Sizi de Güneydoğu ve Mezopotamya'nın dünyaya açılan büyük kapısından lezzet, sanat ve tarih dolu özel bir deneyim için bekliyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalimiz, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Ve bugün, Ölmeden önce yapılacak 100 şey listenize Gaziantep'te mutfak deneyimini ekleyin. Gaziantep'te baklava yemek, kebap yemek değil! Gaziantep'te mutfak deneyimi… Çünkü Gaziantep için yemek, karın doyurmaktan öte bir kültür, bir toplumsal yaşam biçimidir. O nedenle buraya gelirken hedefiniz yemek yapım ve yeme ritüellerini yaşamak, 12 bin yıllık şehir tarihini içinde bulunduran yemek hikâyelerini dinlemek olmalı. Festival tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in de söylediği gibi, Gazi şehrimizde yalnızca kebabı, lahmacunu ve baklavayı anlatmayacağız size. Bir Anadolu kalkınmasını, bir şehir kalkınmasını, GAZİ olmayı da anlatacağız.

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HAYIRLI BAYRAMLAR

Kurban Bayramı yaklaştı. 4 günlük bayram 9 gün olur mu diye beklenti var. Hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak öncü sinyaller olmayacağı yönünde. Reel sektörün beklentisi de tatilin uzatılmaması yönünde. Zira içinde bulunduğumuz şartlarda tatile değil çalışmaya ihtiyacımız var. Ramazan Bayramı tatilinde ihracat rakamları düşüşünü gördük. Tatil süresince primler yatmaya devam ediyor. Üretimde kullanılan enerji üretimi devam edecek ama kullanılmayacak. Kullanılmasa da enerjinin parasını ödenecek. Biz henüz üretim şalterlerini 9 gün kapatacak kadar zengin bir ülke değiliz. İyi bayramlar…