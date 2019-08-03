Gazişehir’de durmak yok

SÜPER
Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep
, sezon hazırlıklarını
yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri
'nde 3. etap çalışmalarına
teknik direktör Marius Sumudica
yönetiminde devam
eden kırmızı-siyahlı ekipte
morallerin yerinde olduğu
gözlendi. Isınma hareketleri ve koordinasyonla
başlayan idmanı futbolcular, dayanıklılık
koşularıyla tamamladı. Gazişehir Gaziantep
, 7 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası
'nda çalışmalarını sürdürecek
iki günlük iznin ardından Gaziantep
'te toplanacak. Rumen
teknik adam Marius Sumudica
,
çalışmaların sıkı bir şekilde
devam ettiğini belirtti.