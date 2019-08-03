Gazişehir’de durmak yok

BUGÜN NELER OLDU

Lig'in yeni takımı, sezon hazırlıklarınıyaptığı antrenmanla sürdürdü.Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki'nde 3. etap çalışmalarınateknik direktöryönetiminde devameden kırmızı-siyahlı ekiptemorallerin yerinde olduğugözlendi. Isınma hareketleri ve koordinasyonlabaşlayan idmanı futbolcular, dayanıklılıkkoşularıyla tamamladı., 7 Ağustos'a kadar'nda çalışmalarını sürdürecekiki günlük iznin ardından'te toplanacak. Rumenteknik adamçalışmaların sıkı bir şekildedevam ettiğini belirtti.