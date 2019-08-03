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Gazişehir’de durmak yok

Marius Sumudica, yönetiminde çalışan kırmızı-siyahlılarda morallerin yerinde olduğu kaydedilirken Rumen çalıştırıcı, hazırlıkların tam gaz sürdüğünü belirtti

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Gazişehir’de durmak yok
SÜPER Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde 3. etap çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam eden kırmızı-siyahlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlendi. Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanı futbolcular, dayanıklılık koşularıyla tamamladı. Gazişehir Gaziantep, 7 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürecek iki günlük iznin ardından Gaziantep'te toplanacak. Rumen teknik adam Marius Sumudica, çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiğini belirtti.
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Gazişehir’de durmak yok
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