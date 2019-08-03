Kaçırılan Suriyeli çocuk fidyecilerden kurtarıldı

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Adana'da?yaşayan Suriye uyruklu Ahmad Haj'ın 13 yaşındaki oğlu Abdurrahman Haj'ı kaçıran 2 zanlı Şanlıurfa'da yakalandı. Polis, çocuğu fidyecilerin elinden yaptığı operasyonla kurtardı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya getiriliyor. Olay geçtiğimiz Salı günü Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre; Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A. (45) Esad rejiminden kaçarak Adana'ya yerleşen Ahmad Haj'ın oğlunu kaçırdı. Baba Haj'a telefon açan fidyeciler, "Oğlun elimizde 20 bin dolar para bulmazsan oğlunu öldürürüz" dedi. Oğlunun kaçırıldığını öğrenen baba Haj, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. Ekipler, yaptığı çalışmada fidye isteyen Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A.'nın Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti. Gasppolisleri gerçekleştirdiği operasyonla zanlıları yakalayarak çocuğu kurtardı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiği öğrenildi.